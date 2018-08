Rapid zeigt seine zwei Gesichter

Davor wird am Sonntag beim LASK in Pasching rotiert werden. Für Kapitän Stefan Schwab, der aller Voraussicht nach an der Rotation beteiligt sein wird, muss sich das derzeit noch labile Gebilde des Rapid-Spiels festigen: „Wir sollten jetzt nicht übertreiben, es hat noch immer sehr große Schwächephasen gegeben, die wir abstellen müssen. Aber es schaut jetzt nicht mehr so schwarz aus wie vor dem Slovan-Spiel.“ Über Schwabs Einsatz wird am Samstag entschieden.

Djuricin will jetzt, dass seine Spieler nachsetzen: „Die Jungs müssen demütig bleiben und eine Leistung wie gegen Slovan so oft wie möglich abrufen. Ich will sehen, dass sie nicht nur dann so eine Leistung bringen, wenn der Megadruck da ist.“

Christoph Knasmüllner hält nach seinem Dreierpack bei einer außergewöhnlichen Bilanz: drei Tore, sechs Assists und vier Aluminiumtreffer in nur sechs Pflichtspielen. Dass der 26-Jährige sein immenses Talent nicht mehr verschwenden will, zeigt die Vorbereitung auf den Rapid-Transfer: „Weil ich in Barnsley nicht drangekommen bin, habe ich mit meinem Personal Coach Josef Schober sehr viel extra gearbeitet. Der Körper ist mein Kapital.“

Damit am Sonntag nicht Zahltag ist, müsse daher jede Stunde bis zum Spiel gegen den LASK optimal genützt werden. „Regenerieren, regenerieren, regenerieren“, sagte Christoph Knasmüllner am Donnerstag nach dem 4:0. „Wir sind ja gegen Slovan über unsere Grenzen hinausgegangen.“