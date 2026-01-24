Fußball

Frühes Comeback von Wurmbrand beim Testspielsieg von Rapid

Die Rückkehr von Niki Wurmbrand war nicht vor dem Cup-Spiel gegen Ried erwartet worden. Am Samstag wurde er im Test eingewechselt und traf auch.
Von Peter Karlik
24.01.26, 18:29

Rapid testete am Samstag  – eine Woche vor dem Cup-Viertelfinale gegen Ried  – doppelt. Am ÖFB-Campus feierten die Hütteldorfer zwei Siege.  Zunächst setzte sich die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup 1:0 gegen Zweitligist Vienna durch. Das Tor erzielte der 18-jährige Musić, der eine starke Leistung zeigte. 

Am Nachmittag folgte ein 5:2 gegen den slowenischen Erstligisten Mura. Treffer von Cvetković, Bolla, Seidl Kara und Wurmbrand sorgten für einen gelungenen Abschluss. Wurmbrand wurde in Minute 72 eingewechselt und feiert ein Comeback, das nicht vor dem Spiel gegen Ried erwartet worden war.

