Rapid vor Derby-Kracher: "Wir wollen diese Euphorie mitnehmen"

"Zwei Mal ausverkauft – das ist Rapid", jubelt Zoran Barisic. Der Trainer spricht vom Derby und dem Cupfinale gegen Sturm. Sowohl fĂŒr das Duell mit der Austria am Sonntag (17 Uhr), wie fĂŒr das Endspiel in Klagenfurt am 30. April wurden am Freitag die letzten fĂŒr Rapidler verfĂŒgbaren Tickets verkauft.