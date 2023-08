Rapid nach Liga-Dämpfer: "Brauchen Burgstaller wie einen Bissen Brot"

Wenig Druck bei WSG Tirol

Für die Tiroler fühlte sich der zweite Punkt wie ein Sieg an, wie beim Heim-1:1 gegen den LASK konnte dieser gegen einen höher eingeschätzten Gegner eingefahren werden. "Es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung", betonte WSG-Coach Thomas Silberberger. Das ändert aber nichts an der "nicht zufriedenstellenden" Bilanz von zwei Punkten aus fünf Spielen vor dem Duell mit Schlusslicht Blau-Weiß Linz am Samstag. "Wir haben einen Verein, der in sich ruht. Es gibt wenig Druck. Intern handeln wir alles in aller Schärfe ab, wir werden aber nicht unrund", gab Silberberger Einblick.