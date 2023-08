Austria-Trainer Wimmer sieht nach Pleite rot: "Eindeutig zu wenig"

Drei Niederlagen in den ersten f├╝nf Liga-Spielen, in der Tabelle auf Platz neun - Wimmer erlebt derzeit die wahrscheinlich "herausforderndste Phase", seit er im vergangenen J├Ąnner sein Amt in Wien-Favoriten angetreten hat. "Wir m├╝ssen weiter arbeiten, aber wir m├╝ssen intensiver arbeiten. Wir haben andere Ziele gehabt, und f├╝r diese Ziele muss man mehr machen", ging er am Sonntag in Linz mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Doch auch im Trainerteam m├╝sse man sich hinterfragen.