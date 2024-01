Rapid gibt vor dem Trainingsstart einen Spieler ab

Am Sonntag beginnt bei Rapid mit Leistungstests die Vorbereitung auf die Frühjahhrssaison. Einer wird da nicht mehr dabei sein. Ante Bajić schließt sich nach eineinhalb Jahren bei Rapid mit sofortiger Wirkung wieder der SV Ried an. Für den 28-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Im Sommer 2022 war der Offensivakteur vom Innviertel in die Bundeshauptstadt gewechselt. In seinen eineinhalb Saisonen bei den Grün-Weißen absolvierte Ante Bajić wettbewerbsübergreifend 45 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielen sowie vier weitere Treffer vorbereiten konnte. Zwei seiner fünf Treffer gelangen ihm in der abgelaufenen Cup-Saison im Viertelfinalspiel im Lavanttal beim Wolfsberger AC.

