Rapid-Ärger über 1:1 und Fan-Plakat gegen Co-Trainer Hickersberger

Zwei verlorene Punkte

An der vierten Stelle liegt derzeit die Wiener Austria, einen Punkt vor Rapid und drei Zähler vor Klagenfurt. Die Hütteldorfer hätten den Erzrivalen überholt, wären sie gegen den LASK in der Chancenverwertung effizienter gewesen. So aber gab es ein Unentschieden, das Trainer Zoran Barisic als Niederlage empfand. "Es fühlt sich so an, dass wir zwei Punkte verloren haben. Wir hätten sicher drei Punkte verdient", sagte der Wiener einen Tag vor seinem 53. Geburtstag.