Meisterstück gegen Sturm: Salzburg fixiert zehnten Titel in Folge

Es stand also viel auf dem Spiel, was man zu Beginn auch merkte. Beide Teams zeigten sich zunächst nervös. Es war aber auch schnell klar: Verstecken wollte sich hier keiner, beide blieben ihrem Stil treu und suchten den Weg nach vorne. Was den Gästen in den ersten Minuten etwas besser gelang, allerdings noch ohne Gefahr zu erzeugen. Horvat musste bei Sturm ebenso auf der Bank Platz nehmen wie Schnegg, der nicht rechtzeitig fit wurde für den Hit (Schulter). Dafür waren Dante und Kapitän Hierländer dabei.