Rapid wieder gut genug: Erste Punkteprämie nach elf Monaten

Über Geld redet man nicht. Vor allem in Österreich. Während es in einigen Ländern üblich ist, Gehälter von Sportlern offenzulegen oder Vereine sogar stolz darauf hinweisen, was sie ihren Besten zahlen können, gilt in der Bundesliga das Betriebsgeheimnis.

Deswegen verwundert es auch nicht, dass in Hütteldorf elf Monate lang über ein heißes Finanzthema geschwiegen wurde: Seit Mitte September 2018 haben die Rapid-Spieler keine Liga-Punkteprämien mehr ausbezahlt bekommen. Jetzt sind die Grünen wieder gut genug und bekommen für den 1:0-Sieg bei Sturm die (individuell im Vertrag geregelte) Erfolgszahlung überwiesen.

Sportdirektor Zoran Barisic bestätigt auf KURIER-Anfrage: „Ja, wir sind zurück in der oberen Tabellenhälfte, und deswegen bekommen die Spieler die Punkteprämie auch überwiesen.“

Lange Vorgeschichte

Was ist der Hintergrund? Und warum mussten die Profis elf Monate lang mit ihrem (in den meisten Fällen freilich weit über dem Durchschnittsgehalt liegenden) Fixeinkommen auskommen?