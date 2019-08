Die Bundesliga ist ein Exportschlager

Der Transfer erinnert nicht nur wegen der Ablöse und dem Ziel Serie A an den Wechsel von Jimmy Hoffer 2009 nach Neapel: Auch damals wickelte Max Hagmayr den Deal ab. Und so wie bei Hoffer wurde auch bei Müldürs letzter Vertragsverlängerung (bis 2021) über diverse Beteiligungen gefeilscht. Es dürfte nicht die gesamte Summe in Hütteldorf landen.

Rapid hat also zwölf Tage vor Transferschluss mehr Geld, aber auch mehr Probleme: Müldür war (neben dem verletzungsanfälligen Dibon) der letzte Verteidiger mit Stärken im Aufbauspiel und Zug nach vorne.

Was jetzt fehlt, ist offensichtlich: ein neuer Galvão. Ein spielerisch starker Linksfuß, der das Spiel von Rapid kontrolliert nach vorne lenken kann (und zur Not auch als Ullmann-Ersatz dient).

Lucas Galvão kam vor zwei Jahren um 800.000 Euro aus Altach zu Rapid und wurde nur ein Jahr später (auch wegen grober Knieprobleme) um 2,4 Millionen Euro an Ingolstadt verkauft.