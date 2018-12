Zu schlecht platziert: Keine Prämien für Rapid-Spieler

Am 8. Jänner 2019 beginnt Rapid mit der Vorbereitung auf das Fußball-Frühjahr. Bis dahin will Sportdirektor Fredy Bickel Verstärkungen präsentieren.

Solange die rechnerische Chance auf die Meistergruppe besteht, werden die Top sechs auch als offizielles Ziel angegeben. Intern wird freilich mit der Qualifikationsrunde gerechnet: Der Sprung in die obere Tabellenhälfte wäre bei sechs Punkten Rückstand in nur vier Runden ein sportliches Wunder für den Tabellenachten.

Absturz mit Auswirkung

Realität ist vielmehr, dass sich der Absturz der Hütteldorfer in der Bundesliga auch auf den Konten der Spieler auswirkt. Die Rapidler lernen gerade die Schattenseiten des erfolgsabhängigen Prämiensystems kennen: Seit Monaten werden nach Punktgewinnen in der Liga keine Prämien ausbezahlt, und wenn die Grünen tatsächlich an der neuen Qualifikationsrunde teilnehmen müssen, wird das auch bis Saisonende so bleiben.

Diesbezügliche KURIER-Recherchen wurden von Rapid bestätigt, im Detail wollen sich die Vereinsverantwortlichen zum Prämien-Stopp nicht äußern.