Im November 2020 holte Rapid mit dem 1:1 den letzten Punkt in einem Heimspiel gegen Salzburg. Das ist so lange her, dass nicht bei es bei Rapid seither schon zwei Trainerwechsel gegeben hat. Nach Kühbauer kam bekanntlich Ferdinand Feldhofer und jetzt ist Zoran Barisic am Grübeln, wie er Salzburg am Mittwoch (20.30 Uhr) mit Rapid ein Bein stellen kann.