Rapid-Verteidiger Cvetkovic: „Es fühlt sich nicht wie Ausland an“

In den ersten Wochen in Wien habe sich der Serbe gut eingelebt. Das sei nicht schwer gewesen. „Es fühlt sich hier nicht wie Ausland an. Es gibt viele Leute vom Balkan und mit dem Trainer kann ich mich auch unterhalten“, sagt Cvetkovic lächelnd. In einem Jahr will er Interviews aber schon in Deutsch geben. Von Anfang an hatte er „das Gefühl, dass Rapid sehr auf die Spieler achtet“. Trainer Zoran Barisic ist mit Cvetkovic bislang sehr zufrieden: „Er bringt Dinge mit, die wir nicht hatten. Und er war sehr schnell integriert.“