Rapid unter Druck: Hochspannung im Gerangel um die Meistergruppe

Spannung verspricht der vorletzte Akt im Kampf um die Meistergruppe ab 17 Uhr. Gleich an vier Schauplätzen wird um die Positionen rund um den ominösen Strich gekämpft. Sechs Mannschaften rechnen sich noch Chancen auf eines der verbleibenden drei Tickets aus. Der Schauplatz Pasching fällt aus: LASK gegen Tabellenführer Salzburg findet aufgrund der 32 Corona-Fälle in der "Roten Gruppe" des Meisters erst am Mittwoch statt.

Schauplatz Innsbruck: "Wir ziehen uns da raus und werden gewinnen" – ist es nur pflichtschuldiger Optimismus von Ferdinand Feldhofer, oder glaubt der Rapid-Trainer nach dem schwachen Auftritt in Arnheim tatsächlich, dass sich seine Mannschaft so schnell vom Europacup-Aus erholen wird und mit einem Sieg bei der WSG den Einzug in die Top 6 in der eigenen Hand behalten wird? "Ich bin von der Qualität der Truppe überzeugt", sagt Thorsten Schick, der den erneut gesperrten Stojkovic ersetzen wird. "Ich bin zu 100 % überzeugt, dass wir es schaffen werden."