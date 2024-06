Erster Rapid-Trikotsponsor ist zurück: Raiffeisen als Premiumpartner

"Künftig wird das Logo des Premiumpartners auf dem linken Ärmel der Spielkleidung der grün-weißen Profis zu sehen sein", gibt Rapid bekannt.

Präsident Alexander Wrabetz, der bei den längeren Verhandlungen mit Wien Energie eine Schlüsselrolle gespielt hat, freut sich über den neuen Banken-Partner: „Im Fußball ist die Partnerschaft von Raiffeisen mit dem ÖFB-Nationalteam der Herren seit Jahrzehnten eine Erfolgsstory und historisch sind Sponsorings mit Raiffeisen auch in anderen Sportarten mit großen Triumphen verbunden, man denke nur an die österreichischen Weltstars in Formel 1 mit Niki Lauda, Tennis mit Thomas Muster oder Ski Alpin mit Hermann Maier oder Marcel Hirscher."

Michael Höllerer, der als Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien die Partnerschaft angekündigt hat, erklärt: „Dass sich unser Weg wieder trifft und wir ab der neuen Saison als Premiumpartner auftreten, ist der Auftakt für ein neues Kapitel. Es geht darum, gemeinsam etwas zu bewegen. Wir wollen einen Beitrag zu den künftigen Erfolgen des österreichischen Rekordmeisters und populärsten Klubs des Landes leisten.“