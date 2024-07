Neues Auswärtstrikot: Rapid bleibt den Gründungsfarben treu

Zwei Tage vor dem Pflichtspielauftakt gegen Wisla Krakau präsentierte Rapid am Dienstag das neue Auswärtstrikot. Dabei wurde, wie schon beim diesjährigen Heimtrikot, gemeinsam mit Puma und 11teamsports ein individuelles Design gestaltet, welches es in dieser Form in der Vereinsgeschichte noch nicht gab. Die Grün-Weißen laufen in der Ferne somit künftig in Weiß auflaufen, die Gründungsfarben Blau und Rot, welche traditionell beim Auswärtstrikot eingebunden sind, stellen das zentrale Merkmal in der Mitte des Trikots dar.