Europa League: Für Rapid geht es in die Türkei oder Slowakei

Sollte Rapid die Hürde Wislau Krakau überwinden, wartet auf die Hütteldorfer in der dritten Quali-Runde zur Europa League der Sieger des Duells Trabzonspor (TUR) gegen Ruzomberok (SVK). Die Türken wurden in der vergangenen Süper Lig-Saison, hinter Galatasaray und Fenerbahce, Dritter. Die Slowaken gewannen indessen den Cup-Bewerb und qualifizierten sich dadurch für den internationalen Wettbewerb. In der Liga belegten sie nur den fünften Platz.

Das Hinspiel findet am 8. August statt, das Rückspiel eine Woche später am 16. August in Wien. Gelingt den Grün-Weißen der Aufstieg, ist danach noch eine weitere Quali-Runde (Play-off) bis zum Einzug in die neue Ligaphase der Europa League zu überstehen. Einen Platz in der Conference League Ligaphase hätte man dann allerdings schon sicher.

Bei einem Ausscheiden gegen Wisla Krakau treffen die Hütteldorfer auf den Sieger der Partie FK Sarajevo (BIH) gegen FC Spartak Trnava (SVK). Auch bei diesem Duell würde das Rückspiel in Wien stattfinden.

Austria nach Schweden oder Luxemburg Die Austria trifft bei einem Weiterkommen gegen den finnischen Vertreter Ilves Tampere in der 3. Quali-Runde zur Conference League auf den Sieger des Duells Djurgarden (SWE) gegen Progres Niederkorn (LUX). Das Hinspiel am 8. August würde in Wien stattfinden.