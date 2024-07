Erkenntnisse nach dem Remis von Rapid gegen Milan

Wer das Haar in der Suppe beim 1:1 von Rapid gegen den AC Milan suchen wollte, der wurde schnell fündig: Gegen die Italiener, die in der ersten Hälfte kaum über die Mittellinie kamen, gelang vor der Pause kein Tor. Trainer Robert Klauß wusste: „Die Chancenverwertung war nicht optimal. Aber es geht ja noch nicht um Punkte. Wichtig ist, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben.“

Es war aber das letzte Spiel, in dem es für Rapid nicht um das Ergebnis ging. Am Donnerstag wartet in der Europa-League-Qualifikation in Krakau mit dem polnischen Cup-Sieger ein harter Gegner und ein mit 25.000 Fans ausverkauftes Stadion. „Deshalb ist es gut, dass wir auch gegen Milan eine solche Atmosphäre hatten“, sagte der Coach.

Furkan Demir, der 19-jährige Torschütze gegen Milan, bekam Lob, aber auch einen Auftrag vom Trainer: „Schön demütig bleiben. Er wird weiterhin bei der Zweiermannschaft Spielpraxis sammeln, um sich weiterzuentwickeln.“