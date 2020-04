Rapid-Trainer Kühbauer leidet ohne den Fußball

….über die Einstellung des gewohnten Betriebs kurz vor dem Start der Meistergruppe: "Wir waren auf einem sehr guten Weg, weil wir nicht nur das Frühjahr (zwei Siege, zwei Unentschieden, insgesamt seit neun Spielen ungeschlagen), sondern auch den Herbst über positiv beschritten haben. Dann ist der aktuelle Fall eingetreten, nach dem du dich natürlich auch im Fußball richten musst. In der ersten Phase realisiert man gar nicht so, was gerade alles passiert. In diesen Momenten dachte man sich, dass man solche Situationen nur aus Science-Fiction-Filmen kennt. Aber dann realisierst du: Das ist die Realität! Damit muss man umgehen lernen. Wie gesagt, sind wir alle sehr diszipliniert und das gibt Hoffnung, bald wieder einmal auf dem Platz stehen zu können."

….über den Blick nach vorne: "Wir alle wünschen uns, dass wir irgendwann wieder auf den Platz dürfen, sei es in Gruppen oder als gesamte Mannschaft - je nachdem, was die Gegebenheiten zulassen. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo alles wieder anläuft und da wollen wir möglichst rasch in die Normalität zurückfinden und parat stehen. Darauf arbeitet man hin. Momentan lässt es die Situation noch nicht zu, aber es wird wieder besser werden. Man wird auch schnell sehen: Wir haben in dieser Zeit, wo man viel entbehren muss, das Fußballspielen nicht verlernt."