Rapid-Trainer Feldhofer stellt vor der Tirol-Reise die Standardfrage

Auch während der Länderspielpause bestand Ferdinand Feldhofer auf viele Trainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein völlig neues Rapid-Gesicht erwartet am Samstag am Tivoli aber nicht einmal der Trainer: „Ich wünsche mir gegen die WSG einen Riesensprung, aber davon ist nicht auszugehen. Es kann nur step by step bergauf gehen.“

Dabei helfen soll „der Formanstieg bei einigen Spielern“. Neue Verletzte gibt es nicht, aber mit Coronaausfällen ist angesichts der steigenden Zahlen bald „wieder zu rechnen“.