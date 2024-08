Rapid gegen Trabzonspor - eine Hitzewarnung für das Millionenspiel

Packende Europacup-Nächte haben in Hütteldorf Tradition. Ab 18 Uhr wird es in der dritten Quali-Runde zur Europa League besonders heiß hergehen: Bei Anpfiff werden 32 Grad prognostiziert .

„Hütteldorf muss brennen“, gab Torschütze Lukas Grgic direkt nach dem 1:0-Sieg in der Türkei die Losung für das Rückspiel aus. „Europacup-Abende sind immer ein spezielles Highlight. Wir wollen so viele wie möglich davon erleben“, sagt Louis Schaub, der in seiner ersten Amtszeit in Hütteldorf auf der europäischen Bühne besonders treffsicher war.