Rapid sucht Neuen für die Baustelle: "Es muss eine Verbesserung sein"

Katzer erklärt im KURIER-Gespräch: "Es muss ein Spieler sein, der von der Qualität zu Rapid passt. Es muss also eine Verbesserung in unserer aktuellen Situation sein." Das Ziel ist, einen neuen rechten Verteidiger noch in der Türkei zu begrüßen: "Wir sind jetzt aber nicht knapp vor einem Vollzug, es ist kein Transfer in Griffweite."

Das Trainingslager läuft bis 25. Jänner.

Kauf oder Leihe

Bei den verbliebenen Wunschkandidaten ist "sowohl eine Leihe als auch ein Kauf möglich".

Möglich bleibt aber auch, dass kein Neuer kommt: "Wenn es sich zu lange hinzieht, macht es ja keinen Sinn. Wir werden sicher nicht jemand holen, nur damit es heißt 'Rapid hat einen fitten gelernten rechten Verteidiger'. Es muss die Qualität und der Zeitrahmen des Transfers passen."