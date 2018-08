Rapid-Sportdirektor Bickel: "Die Mannschaft ist extrem"

So schnell geht’s nur bei Rapid: Vor zwei Wochen, nach dem 3:0 gegen die Admira, wurde die Tabellenführung gefeiert. Zwei Unentschieden in der Liga und ein 1:2 in Bratislava später wird von vielen Fans bereits der Kopf des Trainers gefordert.

Präsident Michael Krammer forderte via Sky vorerst „nur“ eine Erklärung vom Trainerteam für die immer schwächer werdenden Leistungen. Nach dem 0:0 gegen den WAC mit einem einzigen Torschuss in Minute 7 wurde stundenlang diskutiert und analysiert. Am längsten sprach Krammer mit dem von ihm sehr geschätzten Sportdirektor Fredy Bickel.

Das Ergebnis: Die Klubführung glaubt nach einem reinigenden Gewitter an die Wende gegen Slovan (Hinspiel 1:2) am Donnerstag (20.30 Uhr) mit Trainer Goran Djuricin. Im KURIER-Interview zeigt sich Bickel auffällig selbstkritisch, aber auch mit dem Glauben an das Ende der Negativspirale in der so wichtigen Qualifikation für die Europa League.

KURIER: Haben Sie Erklärungen für den massiven Leistungsabfall mit dem 0:0 gegen den WAC als Tiefpunkt?

Fredy Bickel: Der Rückfall bei den Spielen davor ist erklärbar, da gibt es unterschiedliche Gründe, die nicht alle in die Öffentlichkeit gehören. Gegen den WAC ist es hingegen ein kollektives Versagen. Ich habe Probleme kommen sehen. Aber dass wir so schnell in eine Nicht-Leistung fallen, überrascht mich. Das ist auch nicht alles zu 100% erklärbar. Das gebe ich zu.

Wer ist schuld?

Wir alle müssen uns hinterfragen. Die Spieler, das gesamte Trainerteam, der Staff rundherum – und auch ich nehme mich nicht aus. Wir müssen uns gemeinsam aus der Negativspirale befreien.

Wo liegen Ihre Fehler?

Die neuen Spieler haben Qualität, davon bin ich überzeugt. Aber ich muss mich kritisch fragen, ob sie auch in dieser Zusammenstellung perfekt passen.

Die Neuen sind alle hochbegabt, aber nicht stabil und kampfstark ...

... das kommt hin, wobei ich es nicht „kampfstark“ nennen würde. Es geht eher darum, ob wir bei den Persönlichkeiten ausgewogen genug sind.

Nach dem 0:0 gab es erstmals „Gogo raus“-Rufe gegen Djuricin. Hat Sie das überrascht?