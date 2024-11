Rapid gegen die Shamrock Rovers - der irische Zwilling ist zu Gast

„ Shamrock will mitspielen. Das ist uns entgegengekommen, und so wird es auch bei Rapid sein. Weil sie zwar Qualität haben, aber nicht gewohnt sind, mit voller Intensität früh attackiert zu werden“, erklärt der Kapitän von PAOK im KURIER-Gespräch.

Das geht sich in der irischen Liga aus – Shamrock verpasste erst in der letzten Runde Anfang November den Titel. Und in der Conference League mit Siegen gegen Larne (Nordirland) und den New Saints (Wales).

Am Festland funktioniert es aber nicht mehr so oft. So siegte PAOK souverän mit 4:0 und 2:0. „Der Rapid-Stil wird ihnen Probleme bereiten“, kündigt Schwab an.