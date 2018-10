Rapid-Präsident Krammer nimmt die Spieler ins Visier

Auch Sportdirektor Fredy Bickel wird aus der Schusslinie genommen: „Es geht um Lösungen, nicht um die Suche nach Sündenböcken, die schuld sein sollen. Wir müssen an der Grundsituation etwas ändern, dafür bekommt die gesamte sportliche Leitung 100 Prozent Unterstützung, Rückendeckung und die nötige Zeit.“

Kühbauer "kein Populist"

Der Vereinsboss ortet vielmehr ein Mentalitätsproblem als eines der Qualität: „Es kann nur noch die Mannschaft richten. Und da droht einigen ein böses Erwachen, Karriereknick inklusive.“

Trainer Didi Kühbauer will nicht sofort, also bereits am Sonntag gegen die Admira (14.30 Uhr), alles umdrehen: „Ich will kein Populist sein. Öffentlich würde ich wahrscheinlich gewinnen, wenn ich die halbe Mannschaft auf die Tribüne setze, aber das will ich nicht.“