Quergedacht: Sind das bei Rapid wirklich Profis auf dem Rasen?

Normalerweise schreibe ich in dieser Kolumne über Profis. Die sollten fit sein und die richtige Einstellung an den Tag legen, das sind die Grundvoraussetzungen, um überhaupt professionell Fußball spielen zu können.

Wenn ich Rapid in den vergangenen Wochen zuschaue, muss ich aber ernsthaft in Frage stellen, ob das Profis auf dem Feld sind. Deswegen ist Ex-Trainer Goran Djuricin für mich auch nur ein Bauernopfer, es geht um Grundsätzlicheres, wo alle Entscheidungsträger Verantwortung haben.

Wenn ich so nahe dran bin wie der Sportdirektor und über lange Zeit sehe, dass die Fitness fehlt, muss sich auch Fredy Bickel hinterfragen. Gegen Glasgow war das Problem in Hälfte zwei offensichtlich, in Villarreal ist der Verfall noch schneller eingetreten. Deshalb müssen sich auch die Spieler hinterfragen: Tu’ ich wirklich alles, um in der nötigen Verfassung zu sein? Niemand hat ihnen verboten, selbst aktiv mehr Zeit in den körperlichen Zustand zu investieren. Die Spieler können sich nicht immer an Trainer und Mitspielern abputzen. Selbst mit mehr Training, was ja nicht zu Müdigkeit führen muss, sollte es nicht höher als 0:5 ausgehen.