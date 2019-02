Rapid: Ohne neuen Stürmer gegen Inter Mailand

Während Rapid am Samstag aus dem Trainingslager in der Türkei zurückkehrt und erst am Freitag das nächste Testspiel gegen den slowenischen Liga-Vorletzten NK Triglav Kranj bestreitet, steht Inter mitten im Ligabetrieb. Die Mailänder empfangen am Sonntag (18 Uhr) in der Serie A Nachzügler Bologna.

In Österreich läuft, anders als in den großen europäischen Ligen, die Transferzeit noch. Neue Spieler dürfen noch bis kommenden Mittwoch angemeldet werden. Anmeldeschluss ist am 6. Februar um 17. Uhr. Rapid hat also noch etwas Zeit, um zumindest für die Bundesliga und den ÖFB-Cup einen neuen Offensivspieler zu verpflichten.