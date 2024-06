Katzer plant nächste Rapid-Transfers: "Es gibt konkrete Angebote"

Katzer verrät: „2023 gab es kaum Anfragen. Jetzt ist das ganz anders, obwohl in den meisten Ländern noch pausiert wird. Es gibt reges Interesse an Rapid-Spielern. Mittlerweile sind auch mehrere konkrete Angebote eingelangt .“

Im Vergleich zu 2023 hat sich die Einschätzung der Rapid-Spieler am Transfermarkt deutlich verändert.

Heikel ist, dass mit Grüll und Querfeld nicht nur die beiden besten Spieler der vergangenen Saison weg sind, sondern auch zwei Rapidler, die für den internen Zusammenhalt sehr wichtig waren. Weitere schwerwiegende Verluste könnten das Ziel „Rückkehr in die Top-3“ gefährden.

Jetzt beginnt mit der Kür der spannendste Teil der Kaderplanung. Welche Transferaktie würde um welche Summe abgegeben werden, und wie kann der Ertrag am besten reinvestiert werden?

Katzer hat mit den Verpflichtungen von EM-Teilnehmer Bolla und Raux Yao , sowie den Käufen von Schaub , Jansson , Schöller plus demnächst Böckle die Pflicht erfüllt.

Über die Namen der begehrtesten Spieler will Katzer noch nicht sprechen.

Katzer legt sich deswegen fest: „Auch wenn es erfreulich ist, dass so viele Rapidler Interesse hervorrufen, wird es definitiv keinen Ausverkauf geben . Wir werden darauf achten, dass die Qualität und die Balance im Kader stimmt.“

Auch andere Rapidler, die ihr Potenzial noch nicht voll abrufen konnten, stehen aufgrund ihres Profils auf den Wunschlisten diverser Klubs.

Parallel zu möglichen Verkäufen verhandelt Katzer mit potenziellen Neuverpflichtungen.

Das könnte bis 5. September so weitergehen – das Transferfenster schließt in Österreich erst in elf Wochen.