Rapid-Sportchef Markus Katzer: "Der Vorfall hat einen Jansson gekostet"

Im Europacup das Viertelfinale in der Conference League erreicht, in der Liga geigt man in der Meistergruppe mit: Rapid hat nach einer sehr schwierigen Phase sportlich doch noch die Kurve gekratzt, wie Markus Katzer, Geschäftsführer Sport der Grün-Weißen bestätigt. Er kann nun die Länderspielpause dazu nützen, um die Akkus aufzuladen.

KURIER: Gilt für Rapid jetzt das Motto: Ende gut, alles gut?

Markus Katzer: Es war jetzt schon eine brisante Situation vor den Spielen gegen Banja Luka und den GAK und kein schönes Gefühl. Es war ein schlechter Film mit einem Happy End. Wie sich die Mannschaft in den Partien präsentiert hat, da war schon jedem klar, worum es geht. Wenn man es analysiert und die ganze Saison bisher betrachtet, dann war das Erreichen der Top 6 hochverdient.

Wie war diese brisante und turbulente Phase?