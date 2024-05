Warum Schaub in das neue System von Rapid mit zwei Stürmern passt

Nach einigen Tagen des Analysierens und Kaderbastelns mit Sportdirektor Markus Katzer hat auch für Robert Klauß der Urlaub mit seiner Familie begonnen.

In knapp vier Wochen wartet auf den Chefcoach der Neustart in Hütteldorf. Am 28. Juni wird in Herzogenburg erstmals getestet, nur vier Wochen später wartet das erste Qualispiel zur Europa League.