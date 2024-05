Rapid-Goalgetter Burgstaller über Ex-Klub St. Pauli: "Einfach leiwand"

Wenn der Kärntner an den Aufstieg von St. Pauli (am Sonntag endet in Wiesbaden die Saison) und seine erfolgreiche Zeit (2020 bis 2022) vor Rapid zurückdenkt, fällt ihm ebenfalls eine Verletzung ein: "Ich bin gleich nach meinem Wechsel zu St. Pauli mit einer heiklen Verletzung am Bauch gleich mal zehn Tage im Krankenhaus gelegen.“

Als dann der frühere Schalke-Fanliebling St. Pauli, den Kiez und diesen speziellen FC näher kennenlernte, verwandelte sich das Grummeln zu Flugzeugen im Bauch. "St. Pauli ist nicht zufällig ein Kultverein. Auf Wienerisch würde ich ihn als ,einfach leiwand‘ beschreiben.“