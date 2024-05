Rückkehr nach 13 Jahren: Kultklub St.Pauli stürmt in die Bundesliga

Der FC St.Pauli bereichert wieder die Deutsche Bundesliga . Der Kultverein aus Hamburg machte am vorletzten Spieltag den Aufstieg perfekt. Am legendären Millerntor, das bis auf den letzten Platz ausverkauft war, fertigte St.Pauli Zweitliga-Absteiger Osnabrück mit 3:1 ab und kehrt erstmals seit der Saison 2010/'11 wieder in die höchste Spielklasse zurück.

Die Kiez-Kicker haben eine beeindruckende Saison hingelegt. Unter dem jungen Erfolgstrainer Fabian Hürzeler (31), der seit Dezember 2022 im Amt ist, hat St.Pauli in der laufenden Meisterschaft nur fünf Partien verloren und führt verdient die Tabelle an.

Während der FC St.Pauli den Aufstieg in die Bundesliga bejubelt, herrscht beim Stadtrivalen HSV der große Katzenjammer. Der einstige Bundesliga-Dino muss eine weitere Saison in der Zweitklassigkeit verharren. Seit dem Abstieg 2017/'18 müht sich der Hamburger SV in der zweiten Liga ab und scheitert trotz etlicher Trainerwechsel und Millioneninvestitionen regelmäßig an der Rückkehr ins Oberhaus.