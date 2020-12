Rapid-Legende Panenka: "Fußball ohne Fans ist nur halb so schön"

Eine spanische Sportzeitung verleiht an Fußballer für besondere technische Einlagen heute noch einen „Panenka“. Wissen Sie das? Wirklich? Das freut mich.

Wie spielt sich zur Zeit das Leben in Prag ab, wo es in den letzten Monaten besorgniserregend viele Corona-Opfer gab?

Die Infizierten-Zahlen gehen zurück. Ab Donnerstag soll etwas Normalität einkehren. Unsere Regierung hat beschlossen, wieder die Öffnung von Geschäften, Restaurants und Kaffeehäuser zu erlauben.

Verfolgen Sie gelegentlich noch Fußballspiele aus Österreich im Fernsehen?

Ich habe kürzlich eine Halbzeit von Rapid in einem Europa-League-Spiel gesehen. Aber ich muss zugeben, Fußball ohne Fans ist leider nur halb so schön. Das ist nix für mich. Sehr, sehr gern will ich zu einem Rapid-Spiel nach Wien kommen, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind.WW