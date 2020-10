Rapid-Legende Panenka durfte das Spital verlassen

Panenka, 71, wirkte gerührt über den Anruf seines 48-er-Jahrgangskollegen. „Antonins Stimme klingt bereits sehr fest. Er musste während unseres Gesprächs kein einziges Mal husten“ berichtet Hickersberger.

Panenka leidet nicht mehr unter Atemnot. Der Ex-Rapidler hatte, ehe man ihn nach Prag überstellte, in der Intensivstation des Kreiskrankenhauses von Benesow beatmet werden müssen. Am Mittwoch wurde er in häusliche Pflege entlassen.

Panenka ist überrascht über die große Anteilnahme, zumal nicht nur aus Prag (wo er Ehrenpräsident vom Bohemians ist), sondern aus halb Europa Genesungswünsche eintrudeln.

Hickersberger: „Antonin war immer so bescheiden. Dabei machten ihn sein Ballgefühl und sein spielerischer Instinkt zu einer internationalen Legende.“ So wird von einer großen spanischen Sportzeitung noch heute nach wichtigen Fußballspielen an Spielern für ungewöhnliche technische Kunststückerl symbolisch der „Panenka“ vergeben.