Rapid zeigt gegen Krakau ein Feuerwerk und steigt mit 6:1-Sieg auf

Nach einem spielerischen Feuerwerk steht Rapid in der dritten Runde der Qualifikation für die Europa League. 8:2 lautete der Gesamtscore gegen den polnischen Cupsieger Wisla Krakau, der türkische Top-Klub Trabzonspor ist in einer Woche der nächste Gegner. Das Rückspiel in Wien findet am 15. August um 18 Uhr statt.

Nach der Ehrung von Klublegende Franz Hasil zum 80. Geburtstag entwickelte sich das zweite Spiel gegen Wisla Krakau vor 19.600 Zuschauern zu einem echten Fußball-Fest. Rapid feierte einen hochverdienten 6:1-Kantersieg.