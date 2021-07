Rapid könnte im Play-off der Europa League auf Sturm treffen

Die Mannschaften werden bei der Auslosung in Prioritäten gesetzt und gemäß den Prinzipien der Kommission für Klubwettbewerbe so gelost, dass acht Vereine, die im Meisterweg der Champions League ausgeschieden sind, aufeinandertreffen. Dadurch ist gesichert, dass mindestens vier nationale Meister über die Play-offs in die Gruppenphase kommen.

Zehn Paarungen werden im Play-off ausgelost. Drei Duelle davon werden aus Klubs der Töpfe ("Prioritäten") 1 und 4 entstehen, denen Sturm und Rapid angehören. Die Töpfe im Überblick:

Topf 1 (Priorität 1)

Die sechs Teams, die sich direkt für die Play-offs qualifiziert haben, darunter eben Sturm Graz neben Klubs wie Fenerbahce Istanbul, Royal Antwerpen oder AZ Alkmaar, auf die die Grazer nicht treffen können.

Topf 2 (Priorität 2)

Die sechs Teams, die sich über den Meisterweg der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League für die Play-offs qualifiziert haben. In diesem Topf hätte sich Rapid befunden, wäre man gegen Sparta Prag weitergekommen und danach gegen Monaco in der Champions-League-Quali ausgeschieden.

Topf 3 (Priorität 3)

Die fünf Teams, die sich über den Meisterweg der dritten Qualifikationsrunde für die Play-offs qualifiziert haben. Aus diesem Topf könnte der Gegner von Sturm ebenso kommen. Die fünf Duelle in der 3. Qualifikationsrunde lauten:

Omonia Nikosia vs. Flora Tallinn

NS Mura vs. Schalgiris Wilnius

Kairat Almaty (KAZ) vs. Alaschkert Martuni (ARM)

Lincoln Red Imps (WAL) vs. Slovan Bratislava

Neftchi Baku vs. HJK Helsinki

Topf 4 (Priorität 4)

Die drei Teams, die sich über den Hauptweg der dritten Qualifikationsrunde für die Play-offs qualifiziert haben. Diesem Topf gehört der Sieger aus dem Duell zwischen Rapid und Famagusta an. Die anderen beiden Duelle dieser Kategorie lauten:

Jablonec vs. Celtic Glasgow

Galatasaray vs. St. Johnstone (SCO)

Sollten Sturm Graz und Rapid im Play-off der Europa League tatsächlich aufeinandertreffen, gäbe es dennoch einen Trostpreis: Der Verlierer würde in der kleineren Europa Conference League spielen. Was weiterhin nicht möglich ist, ist dass zwei Klubs aus einem Land in der Gruppenphase aufeinandertreffen.