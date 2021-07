Rapid spielt gegen die Krise, der LASK gegen die Negativ-Serie

Neuer Kapitän

Der LASK will die Serie mit einem neuen Kapitän beenden, Alexander Schlager wurde von Trainer Dominik Thalhammer nach dem Abgang von Gernot Trauner zum Nachfolger bestimmt. „Das ist eine besondere Ehre, die Fußstapfen von Gernot sind auch nicht so klein“, sagt der Teamgoalie.

Zu den Hütteldorfern, die vor dem Spiel in Prag in der Liga auch gegen Hartberg verloren haben, sagt der LASK-Trainer: „Für Rapid war es eine harte Woche, es wäre aber der falsche Ansatz, da zu viel hineinzuinterpretieren. Wir müssen es ihnen von der ersten Minute an so schwer machen, dass sie beginnen, nachzudenken.“

Beim LASK fehlt Stürmer Marko Raguz aufgrund muskulärer Probleme. Der Kreuzbandriss hat also so seine Nachwehen. Mit dabei ist in Husein Balic, der nach einem Schlag aufs Knie zuletzt beim 1:0-Sieg in Altach ausgewechselt wurde.