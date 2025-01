Wie Katzer die Rochade bei den nachrückenden Rapid-Talenten erklärt

Am Dienstag kehrt Markus Katzer in sein Büro zurück. "Ich freu mich schon auf das Wiedersehen mit den Mitarbeitern. Wir sind gut vorbereitet auf die Transferzeit", sagt der Rapid-Sportdirektor. Untätig war Katzer aber auch im Urlaub nicht: "Transferverhandlungen sind auch am Skilift oder in der Gondel möglich."