Wende beim Trainingslager: Nicht nur Rapid pfeift auf die Türkei

Im Sommer in Österreich, im Winter ab in die türkische Sonne. Diese traditionelle Bundesliga-Regel für die beiden Trainingslager wird Anfang 2025 gebrochen. Erstmals seit langer Zeit reist nicht die Mehrheit der Oberhaus-Klubs Richtung Antalya .

Rapid startet später

Am längsten Zeit lässt sich Rapid, weil - in Erinnerung an Stripfing - der mögliche Cup-Titel bereits verspielt wurde, aber im Europacup (3:0 gegen Kopenhagen) erst ganz spät der Höhepunkt auf dem Programm stand. Die weiter in der Conference League engagierten Wiener kehren erst am 13. Jänner nach den üblichen Leistungstests auf den Rasen zurück.