Rapid-Kapitän Hofmann nach 1:1 in Vaduz: "Das war indiskutabel"

Der Schock stand den Rapid-Spielern auch lange nach Schlusspfiff noch in den Gesichtern geschrieben. Wie, um alles in der Welt, konnten sich die Wiener von dem Neunten der zweithöchsten Schweizer Liga nur so vorführen lassen? Was, bitteschön, war in diesen ersten 45 Minuten los, als der FC Vaduz die Rapidler in Grund und Boden spielte und normalerweise mit 4:0 führen hätte müssen?