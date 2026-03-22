Hoff Thorup gegen Kühbauer: Neue Antworten auf die Kettenfrage

In Sekundenschnelle vermischen sich im modernen Fußball die Formationen. Aber eine Linie sollte halten und dient zugleich als Hinweis auf die Spielphilosophie des Trainers: Wie viele Verteidiger sollen die letzte Linie in einer Kette absichern? Drei, vier oder fünf? Am Sonntag kommt es beim Schlager Rapid – LASK zum Duell zweier Trainer, die auf die Kettenfrage mittlerweile pragmatischer antworten als früher.

Johannes Hoff Thorup macht kein Geheimnis aus seiner Lieblingsformation. Vier Verteidiger, mit offensiven Außenverteidigern, davor drei Zentrumsspieler sowie drei Angreifer, wobei nicht jeder davon ein echter Stürmer sein muss.

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System-Fehlstart für 45 Minuten Dieses klassische 4-3-3 hat es mit Rapid nur 45 Minuten lang gegeben – beim 0:3 im Cup in Ried. Mit dem umfunktionierten Offensivspieler Weixelbraun als Linksverteidiger. Die Hütteldorfer waren nach nur drei Wochen Vorbereitung nicht bereit für das offensive, nach Ballverlusten besonders anfällige System. Danach probierte es der Däne mit einer Mischung: links mit Ahoussou eher defensiv, rechts mit Bolla offensiv. Seit der Rückkehr des anfangs verletzten Horn ist es defensiv stabiler: Es gab in vier Spielen nur noch ein Gegentor (als Horn in Altach nicht mehr am Platz war).

In Salzburg packte Hoff Thorup eine Dreierkette mit Schöller aus, die gegen den Ball zur klassischen Fünferkette wurde. Dass der Chefcoach nicht stur an seinen Ideen hängt, sondern stärker adaptierte, wird ihm laut KURIER-Informationen intern hoch angerechnet. Wann der 37-Jährige zur bevorzugten Viererkette zurückkehren wird, ist offen. Sollte der Erfolgslauf andauern, vielleicht erst im Sommer. Stöger wechselte zwei Mal Dass der LASK im dritten Duell mit Rapid zum ersten Mal auf eine Dreierkette trifft, ist eine besondere Ironie dieser speziellen Saison.

Rapid hatte im Sommer ein 4-3-3 einstudiert, aber bereits im letzten Test gegen Union Berlin switchte Trainer Peter Stöger auf ein 4-2-3-1. Auch der damals neue LASK-Coach Sacramento legte mit Viererkette los. Nach neun Spielen musste der frühere Mourinho-Assistent gehen, Kühbauer übernahm auf Platz elf und setzte auf das bis jetzt funktionierende 3-4-1-2. Sein Debüt? Ein 2:0 in Hütteldorf.

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Danach stellte Stöger fest: „Wir sind oft genug ausgekontert worden.“ Rapid wechselte ebenfalls auf die (von Assistent Sageder bevorzugte) Dreierkette und spielte bis zur Beurlaubung Stögers ein eher passives 3-4-3. Änderungen nach und vor dem LASK-Duell Ende November übernahm mit Co-Trainer Kulovits ein Befürworter der Viererkette. Mit nur einem Training und neuem System ging es mit einem 0:3 beim LASK los. Rapid hatte also genau zwischen den Duellen mit dem LASK für sieben Spiele die Dreierkette ausgepackt.

Premiere in St. Pölten Kühbauer ist als Jungtrainer ebenfalls ein Fan der Viererkette gewesen. So wie es Hoff Thorup mag, setzte er dabei auf offensive Außenverteidiger, bei der Admira und später beim WAC meist im 4-4-2. Die Wende kam 2018 in St. Pölten gegen den damals starken LASK (0:0). Kühbauer setzte erstmals auf drei Innenverteidiger, blieb dabei und verabschiedete sich mit einer beim SKN nie wieder erreichten Erfolgsserie auf Rang zwei.

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Rapid rief, Kühbauer startete – damals für ihn logisch – mit der Viererkette und blieb dabei, bis zum Corona-Ausbruch. Ljubicic überzeugt in der Not-Rolle Nach dem ersten Lockdown wurde die Saison im Juni 2020 mit dem Hit in Salzburg (0:2) neu aufgenommen. Mit Dibon und Sonnleitner verletzten sich früh gleich zwei Innenverteidiger schwer. Kühbauer hatte nur noch einen Innenverteidiger, in der Not aber einen genialen Einfall: Nicht nur Rechtsverteidiger Stojkovic rückte in die Mitte, sondern auch der defensive Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic erstmals zurück.