Warum Didi Kühbauer Ried-Coach Senft nie mehr die Hand schüttelt

Partien zwischen Ried und dem LASK haben grundsätzlich schon viel Brisanz. Es ist ein oberösterreichisches Derby, es ist das Duell „Klein gegen Groß“, und wenn dann auch noch auf einer Trainerbank Didi Kühbauer sitzt, dann sind die Emotionen garantiert. Im ÖFB-Cup-Semifinale ging es am Mittwoch aber noch heißer her als sonst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/DANIEL SCHARINGER / DANIEL SCHARINGER Die LASK-Fans feiern den Einzug ins Cup-Finale

Große Emotionen Nach dem hitzigen Match, das der LASK in der Verlängerung mit 2:1 gewann (im Finale wartet Altach), gingen die Wogen hoch. Und mittendrin, wie könnte es anders sein, war LASK-Erfolgscoach Didi Kühbauer. Der Burgenländer verweigerte nach dem Schlusspfiff den obligaten Handshake mit Ried-Coach Maximilian Senft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/DANIEL SCHARINGER / DANIEL SCHARINGER Maximilian Senft führte Ried zurück in die Bundesliga

Bierduschen und Beleidigungen Kühbauer ärgerte sich über das Verhalten von Senft während der Partie. Der Ried-Coach hätte seine Spieler immer wieder zur Rudelbildung aufgefordert. Auch in Zukunft werde er deshalb Maximilian Senft nicht mehr die Hand schütteln. „Da gibt es kein Zurück mehr.“ Obendrein beschwerte sich Kühbauer über das hitzige Klima im Rieder Stadion und die Beleidigungen seitens des Publikums. „Du kommst her und bist immer der Feind, du wirst teilweise mit Beleidigungen überhäuft, die in Österreich sowieso Überhand nehmen.“