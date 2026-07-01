Rapid-Trainer Hoff Thorup: „Daran wird sich Adamsen ewig erinnern“

Tonni Adamsen war in seiner gesamten Karriere nie gröber verletzt und ist kaum ausgefallen. Aber beim ersten Testspiel für seinen neuen Verein fehlte der 31-Jährige plötzlich. Während einige Fans schon eine „Typisch Rapid“-Verletzung des neuen Goalgetters befürchteten, gab Trainer Johannes Hoff Thorup nach dem 4:1 gegen den FAC Entwarnung: Adamsen ist kurzfristig zur Geburt seines ersten Kindes abgereist.

Was der Däne nicht dazu sagte: Der Nachwuchs des Mittelstürmers und seiner Lebensgefährtin kam um einiges früher als geplant zur Welt. Das Wichtigste: Alle sind wohlauf. Spätere Rückkehr Dennoch gab Hoff Thorup seinem absoluten Wunschspieler länger frei.

„Tonni wollte schnell wieder in Wien sein. Aber ich habe ihm gesagt, dass es reicht, wenn er am Donnerstag aus Dänemark abreist.“ Der auf dem Feld strenge Trainer erklärt im KURIER-Gespräch: „Ich weiß, wie fit und ehrgeizig Tonni ist. Im August wird keiner mehr wissen, ob er ein paar Tage länger gefehlt hat. Aber er wird sich sein Leben lang daran erinnern, dass er mehr Zeit mit seinem ersten Kind verbringen konnte.“

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Rückkehr von Mbuyi Im Trainingslager in Freistadt wird Adamsen auf Claudy Mbuyi treffen. Der Mittelstürmer soll kommende Woche nach seiner im Jänner erlittenen Meniskus-Verletzung ins Mannschaftstraining zurückkehren. Auch Andrija Radulovic, der sich am Ende seiner Leihe in Israel am Knie verletzt hatte, nähert sich der vollständigen Genesung an. Zweiergoalie Paul Gartler ist derzeit am Knöchel lädiert, wird aber bald wieder trainieren.

Ndzie fehlt noch länger Weiter warten heißt es auf Martin Ndzie, 23. Die Hoffnungen, dass der seit Februar verletzte Sechser zum Saisonstart wieder voll im Training steht, erweisen sich als zu optimistisch. Erst im August wird der Kameruner wieder mit den Kollegen am Feld üben können. Hoff Thorup wartet auf Nunoo Besonders leid tut Hoff Thorup der von ihm forcierte Daniel Nunoo. Der Flügelstürmer leidet wie berichtet an einer Muskelverletzung, die bei Untersuchungen zu sehen ist, aber keine Schmerzen beim 19-Jährigen auslöst. Dementsprechend schwierig ist der Umgang mit dieser Blessur, externe Experten nehmen sich dem Mysterium an.