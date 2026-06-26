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Fußball

Kopenhagen lockt Romeo Amane: Warum Rapid um Millionen pokern wird

Kopenhagen ist bereit, Rapid für Romeo Amane eine stattliche Summe zu bezahlen. Ein rascher Transfer des Mittelfeldmotors würde aber dennoch überraschen.
Alexander Huber
26.06.2026, 14:40

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Rapid-Motor Romeo Amane (r.)

In einer sehr schwierigen Saison für Rapid war er einer der Lichtblicke. Auch Romeo Amane hatte Leerläufe und schlimme Patzer (wie beim 1:1 im Derby im Frühjahr), aber über das ganze Jahr betrachtet zeigte der Ivorer neben Bendeguz Bolla die besten Leistungen im Kader der Hütteldorfer.

Nahezu immer verfügbar, mit immensem Arbeitspensum und viel Tempo ist der 23-Jährige bei Trainer Hoff Thorup ebenso gesetzt wie davor bei Ex-Coach Stöger.

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Insgesamt gab es nach dem Kauf von Häcken im Jänner 2025 62 Pflichtspieleinsätze für die Grünen.

FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/16. RUNDE/.FUSSBALL-BUNDESLIGA: SK RAPID - SV OBERBANK RIED

Johannes Hoff Thorup meinte bereits während der Frühjahrssaison zum KURIER: „Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Romeo kommende Saison noch da ist.“

„Das große Geld kommt aus England“ 

Und zum Start der Vorbereitung erklärte Sportchef Markus Katzer im KURIER-Interview: „Von allen Rapid-Spielern gibt es am meisten Interesse an Amane.“

Jetzt wird es ernst.

Rapid, Katzer und die Transfers: „Das große Geld kommt über England“

Seit Jahresbeginn wird der Mittelfeldmotor immer wieder bei englischen Zweitligisten wie Wrexham und Birmingham genannt, außerdem gibt es Interesse aus Frankreich.

Das erste Millionenangebot wird aber im Norden vorbereitet.

Wie der englische Transferspezialist Pete O'Rourke und die dänische Zeitung Tipsbladet berichten, ist Romeo Amane der Wunschspieler nach einer enttäuschenden Saison von Kopenhagen für das unübersehbare Loch im zentralen Mittelfeld der Dänen.

Der Großklub hat zwar mit Routinier Delaney einen etablierten Sechser und auch genug Geld, aber keinen Achter, der viel Raum mit Tempo und Technik abdecken kann.

FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/EUROPACUP-PLAY-OFF/FINALE/RÜCKSPIEL/-FUSSBALL-BUNDESLIGA: EUROPACUP-PLAY-OFF: FINALE RÜCKSPIEL RAPID - RIED

Svensson kennt Österreichs Liga gut 

Der Trainer, der nach Amane Ausschau hält, kennt Österreich gut: Bo Svensson war Liefering-Coach, wurde beinahe Salzburg-Trainer und war danach in der Deutschen Bundesliga erfolgreich.

Aus Dänemark ist zu hören, dass Kopenhagen rund sechs Millionen Euro Ablöse bieten will. Laut KURIER-Informationen gibt es Gespräche, das konkrete Angebot ist am Freitag aber noch nicht in Hütteldorf eingelangt.

Eine schnelle Entscheidung wird es aber nicht geben. Wie Katzer bestätigt hat, „kommt das große Geld aus England“ - also vielleicht auch noch ein höheres Angebot von der Insel?

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Der stets ruhige Romeo Amane lässt sich ohnehin nicht beirren - am Freitag trainierte er mit vollem Einsatz in der Vorbereitung auf das erste Testmatch gegen den FAC am Samstag mit.

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