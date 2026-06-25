Meister LASK eröffnet die Saison, Rapid startet mit einem Heimspiel

Noch steht die WM im Fokus, aber auch bald wird wieder in Österreich gekickt. Eröffnet wird die nächste Bundesliga-Saison am Freitag, 31. Juli, in Linz. Meister LASK empfängt Außenseiter GAK. Bereits in der Woche davor steht der ÖFB-Cup an, bei dem die Bundesligisten auf Amateurvereine treffen.

Für Ramiz Harakete wird der Liga-Ankick eine emotionale Sache: Der Franzose wechselte nach einem starken Jahr beim SKN St. Pölten zum GAK. In Graz wurde der Stürmer noch besser - und schließlich vom LASK gekauft. Trainer Didi Kühbauer baut auf den Wirbelwind - 1,5 Millionen Euro Ablöse waren ein Rekord für den GAK, der nun gleich Harakate als Gegner hat.

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Am Samstag, 1. August, geht es weiter mit WSG - Sturm sowie Salzburg - Hartberg, direkt nach den Trainerwechseln bei diesen beiden Teams. Am Sonntag folgt das Duell von Aufsteiger Lustenau mit den umgebauten Riedern und ebenfalls um 17 Uhr WAC gegen die Austria. Als Abendspiel am 2. August folgt ab 19 Uhr das Heimspiel von Rapid gegen Altach. Für die Hütteldorfer wird es nach dem Cup und dem Europacup bereits das viere Pflichtspiel der Saison sein.

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In der Woche darauf kommt es zum emotionalen Wiedersehen von Stefan Schwab mit Rapid. Der Ex-Kapitän kehrt nach sechs Jahren in die Bundesliga zurück, der Mittelfeldmotor hat bei Ried unterschrieben. Die Innviertler fordern am Sonntag 9. August, gleich die Rapidler. Den Schlager der Runde gibt es ab 19 Uhr mit Austria gegen den LASK.