Rapid hat den Wunschstürmer: Verpflichtung von Adamsen ist offiziell
Was der KURIER bereits berichtete, ist nun fix. Der dänische Goalgetter Tonni Adamsen ist künftig ein Rapidler.
Der 31-Jährige war zuletzt vier Jahre der Goalgetter von Silkeborg (gesamt 89 Scorerpunkte). Diese Saison hielt der Linksfuß bei starken 19 Toren und sieben Assists in 37 Saisoneinsätzen, als er sich für Rapid entschied.
Nun ist der dänische Cupsieger von 2024 ablösefrei und wird vorerst bis 2028 gebunden.
Trainer Johannes Hoff Thorup wollte seinen Landsmann Adamsen schon mehrmals verpflichten.
„Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Tonni Adamsen frühzeitig einigen konnten. Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns, hatte aber aufgrund seiner kontinuierlich starken Vorstellungen in den letzten Jahren einige andere attraktiven Optionen für seine Zukunft. Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann", sagt Geschäftsführer Markus Katzer.
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