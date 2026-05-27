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Fußball

Rapid hat den Wunschstürmer: Verpflichtung von Adamsen ist offiziell

Der dänische Torjäger Tonni Adamsen wurde wie vom KURIER berichtet fix verpflichtet. Der 31-Jährige kommt ablösefrei zu Rapid, der Vertrag läuft vorerst bis 2028.
Alexander Huber
27.05.2026, 16:01

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Was der KURIER bereits berichtete, ist nun fix. Der dänische Goalgetter Tonni Adamsen ist künftig ein Rapidler. 

Die neuen Ziele von Rapid zwischen Kontinuität und Veränderung

Der 31-Jährige war zuletzt vier Jahre der Goalgetter von Silkeborg  (gesamt 89 Scorerpunkte). Diese Saison hielt der Linksfuß bei starken  19 Toren und sieben Assists in 37 Saisoneinsätzen, als er sich für Rapid entschied.

Nun ist der dänische Cupsieger von 2024 ablösefrei und wird vorerst bis 2028 gebunden.

Trainer Johannes Hoff Thorup wollte seinen Landsmann Adamsen schon mehrmals verpflichten. 

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„Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Tonni Adamsen frühzeitig einigen konnten. Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns, hatte aber aufgrund seiner kontinuierlich starken Vorstellungen in den letzten Jahren einige andere attraktiven Optionen für seine Zukunft. Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann", sagt Geschäftsführer Markus Katzer. 

SK Rapid
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