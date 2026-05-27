Rapid hat den Wunschstürmer: Verpflichtung von Adamsen ist offiziell

Was der KURIER bereits berichtete, ist nun fix. Der dänische Goalgetter Tonni Adamsen ist künftig ein Rapidler.

Der 31-Jährige war zuletzt vier Jahre der Goalgetter von Silkeborg (gesamt 89 Scorerpunkte). Diese Saison hielt der Linksfuß bei starken 19 Toren und sieben Assists in 37 Saisoneinsätzen, als er sich für Rapid entschied.

Nun ist der dänische Cupsieger von 2024 ablösefrei und wird vorerst bis 2028 gebunden.

Trainer Johannes Hoff Thorup wollte seinen Landsmann Adamsen schon mehrmals verpflichten.