Rapid gegen Ried live: So steht es im Kampf um den Europacup

Am Ende einer verkorksten Saison steht Rapid am Montag (17.00 Uhr) im Rückspiel des Europacup-Play-offs der Fußball-Bundesliga vor einem Kraftakt. Drei Tage nach dem 1:2 in Ried muss Grün-Weiß die Wende schaffen, um das erstmalige Europacup-Blackout seit sieben Jahren abzuwenden.