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Rapid gegen Ried live: So steht es im Kampf um den Europacup

Nach dem 2:1 im Hinspiel des Europacup-Play-offs surfen die Rieder auf der Euphoriewelle. Rapid muss in Hütteldorf die Wende schaffen.
25.05.2026, 16:15

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Rapid gegen Ried in Hütteldorf.

Am Ende einer verkorksten Saison steht Rapid am Montag (17.00 Uhr) im Rückspiel des Europacup-Play-offs der Fußball-Bundesliga vor einem Kraftakt. Drei Tage nach dem 1:2 in Ried muss Grün-Weiß die Wende schaffen, um das erstmalige Europacup-Blackout seit sieben Jahren abzuwenden.

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