Rapid hat einen neuen Sechser: Aleksa Pejic wechselt nach Wien

Mittlerweile ist es was geworden. Rapid holt einen Serben, der in Weißrussland gekickt hat. Sein Name: Aleksa Pejic.

Groß und jung

Der 1,90 Meter große 22-Jährige ist zwei Mal für Serbiens Nationalteam eingelaufen und wechselt von Soligorsk nach Hütteldorf.