Rapid gewinnt in Innsbruck

Liegt Hütteldorf neuerdings im Westen Österreichs? Gibt es St. Hanappi etwa auch im Heiligen Land? Es hatte zumindest fast den Anschein an diesem Samstag-Nachmittag im Tivolistadion, in dem Rapid im Stile einer Heimmannschaft agierte, Wacker mit 3:0 deklassierte und die mitgereisten Fans aus Wien den Ton angaben.



Rapid kombinierte, Rapid dominierte, Rapid degradierte - den Gastgeber zum Statisten nämlich. Von der ersten Minute an. Dass es über 20 Minuten dauerte, bis sich die Überlegenheit gegen die biederen, hilflosen Innsbrucker im Ergebnis widerspiegelte, lag nur an der inkonsequenten Chancenauswertung.



Dazu brauchte es, unspektakulär, einen Elfmeter von Hofmann (24.). Zumindest beim 0:1 galten für die phlegmatischen Innsbrucker mildernde Umstände: Beim Elfmeterfoul an Gartler war Wacker nur zu zehnt am Spielfeld. Beim 0:2 kurz vor der Pause spielte Wackers Svejnoha Rapid-Stürmer Gartler den Ball ideal vor die Beine (44.) - für den Verteidiger gilt übrigens nicht die Unschuldsvermutung.