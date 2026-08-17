Rapid nach dem 8:0: Eine ungewöhnliche Premiere für Hoff Thorup

„Wir waren richtig gut“, resümierte Doppeltorschütze Ercan Kara nach dem fulminanten 8:0-Sieg gegen den GAK. Viel mehr musste der Stürmer über die Leistung von Rapid eigentlich nicht sagen. Mit seinem 27. Tor im Allianz Stadion ist Kara zudem neuer Rekordtorschütze. Und durfte sich mit seinen Kollegen über die Tabellenführung in der Bundesliga freuen. Kara-Ansage: „Wir sind hungrig“ Vom Titel will der Angreifer trotzdem noch nichts wissen. „Das ist eine Momentaufnahme“, sagte Kara, der aber ergänzte: „Wir sind hungrig.“ Der Fokus liege auf den nächsten Aufgaben. „Wichtig ist, dass wir kontinuierlich weitermachen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Ercan Kara jubelt über seine Treffer für Rapid

Auch Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup fand nach dem höchsten Bundesligasieg seit 1984 (8:0 gegen Neusiedl) lobende Worte. „Es war vermutlich das erste Mal in meiner Trainer-Karriere, wo ich mich auf mal auf die Bank setzen konnte, um den Fußball meiner Mannschaft zu genießen.“ Die Leistung sei in vielerlei Hinsicht „wirklich, wirklich gut“ gewesen. „Erwartungen können wir nie kontrollieren“ Acht Siege aus acht Pflichtspielen, dazu die Tabellenführung: Die Euphorie rund um Rapid dürfte nach dem Kantersieg weiter wachsen. Hoff Thorup will sich davon allerdings nicht beeinflussen lassen: „Die Erwartungen können wir nie kontrollieren, denn das ist Sache anderer, diese zu bestimmen. Und die Erwartungen können im Laufe der Saison schwanken. Das beschäftigt uns also nicht wirklich. Das Einzige, was zählt, ist, was wir als Mannschaft leisten und wie wir in den Spielen agieren.“

Dass trotz des perfekten Starts nicht alles nach Wunsch läuft, betont der Däne selbst. Zwar gebe es aktuell viele positive Aspekte, gleichzeitig habe seine Mannschaft in jedem Spiel auch Phasen gezeigt, in denen sie sich noch verbessern könne. Wermutstropfen bei Rapid nach Kantersieg Einen Wermutstropfen gab es beim Rekordsieg der Hütteldorfer dennoch: Bei Jakob Schöller zwickte der Oberschenkel. Der verletzungsanfällige Innenverteidiger musste vorzeitig den Platz verlassen.